Наставник "вершкових" не виключає, що одного разу спробує свої сили на посаді наставника "Старої синьйори".

Після перемоги над Ліверпулем у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Зізу поспілкувався з Алессандро Дель П'єро – своїм колишнім одноклубником у Ювентусі. Як відомо, туринський клуб може попрощатися з Андреа Пірло, а французького тренера називають одним із кандидатів на посаду нового наставника "Старої синьйори".

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"Ювентус? Звісно, ця команда завжди в моєму серці. За ким я сумую більше – за Дель П'єро, чи Юве? За обома. Я провів 5 років у Турині, і ця команда для мене все ще є важливою. Робота в Ювентусі? Наразі я – тренер Реала і мені подобається моя робота. Побачимо, що буде далі", – цитує Зідана AS з посиланням на Sky Sport Italia.

Ця заява француза спричинила певне занепокоєння в Мадриді. Протягом поточного сезону Зідан кілька разів опинявся за крок до відставки. Зараз ситуація стабілізувалася, тому ці слова Зінедіна стали предметом для обговорення.

Нагадаємо, француз захищав кольори Ювентуса в статусі гравця з 1996-го по 2001 рік, після чого перебрався до Реала за 77,5 млн євро. У Турині Зідан став дворазовим чемпіоном Італії та двічі грав у фіналі ЛЧ. За "Стару синьйору" Зізу зіграв 212 матчів, у яких забив 31 гол та віддав 38 асистів.

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