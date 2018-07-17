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Зідан отримає посаду в Ювентусі, – ЗМІ

16:25 4 Читать на русском
Зідан отримає посаду в Ювентусі, – ЗМІ
Кріштіану Роналду та Зінедін Зідан / Фото з соцмереж

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан, ймовірно, працюватиме в структурі Ювентуса.

Екс-наставник Реала Зінедін Зідан отримає роботу в Ювентусі, повідомляє libertaddigital.com.

За інформацією видання, 46-річний фахівець вже уклав з угоду представниками "старої синьйори" і займе одну з посад у туринському клубі в жовтні. Зідан допомагатиме спортивному директору Ювентуса Фабіо Паратічі.

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Нагадаємо, раніше в Ювентус перейшов нападник Кріштіану Роналду, якого Зідан тренував в Реалі, що також могло вплинути на рішення француза підписати контракт з туринським клубом.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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