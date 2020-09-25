"Футбольний агент Сергій Веселков працював в запорізькому Металурзі, а потім перейшов у Динамо. Він сказав мені, що він права рука президента.

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Якось я зателефонував йому і сказав, що у мене є один нападник – бомба. Скинув йому відео. Цей футболіст забив 16 голів. Це був Габріел Жезус. Веселков відповів: "16 або 17 років? Що це таке?".

Але час минав. Бразилець став гравцем основи Палмейраса, а потім перейшов в Манчестер Сіті. А я пропонував його Динамо. Зараз Веселков думає: "Що я наробив". Він не повірив у мене, просив привезти футболіста на перегляд, а я кликав його до Бразилії. Це правда, це було 5-6 років тому. Я не винен, що він не опинився в Динамо. Всі питання до Веселкова", – цитує Жилмара Sport Arena.

Нагадаємо, бразилець Габріел Жезус з 2017 року захищає кольори Манчестер Сіті, куди перебрався з Палмейраса. У минулому сезоні він провів 53 матчі за "містян" у всіх турнірах, в яких відзначився 23 голами та 14 асистами.

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