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Жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: усі результати

13:23 6849 Читать на русском
Жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: усі результати
Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів

Сьогодні, 5 серпня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2019/20.

Шлях до групового етапу Ліги чемпіонів дізналось київське Динамо. У разі успішного підсумку протистояння з бельгійським Брюгге команда Хацкевича зіграє з переможцем пари Базель – ЛАСК.

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А ось екс-керманич Динамо Сергій Ребров отримав у потенційні суперники Марібор та Русенборг. Щоправда, спочатку команді українського фахівця Ференцварошу доведеться пройти неспростий загребський бар'єр.

Шлях чемпіонів:

Динамо Загреб / Ференцварош – Марібор / Русенборг

ЧФР Клуж / Селтік – Славія

Янг Бойз – Црвена Звезда / Копенгаген

АПОЕЛ / Карабах – ПАОК / Аякс

Шлях представників ліг:

Базель / ЛАСК – Брюгге / Динамо Київ

Істанбул Башакшехір / Олімпіакос – Краснодар / Порту

Перші матчі вирішального раунду кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів відбудуться 20-21 серпня.

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