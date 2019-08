Жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: усі результати

Шлях до групового етапу Ліги чемпіонів дізналось київське Динамо. У разі успішного підсумку протистояння з бельгійським Брюгге команда Хацкевича зіграє з переможцем пари Базель – ЛАСК.

А ось екс-керманич Динамо Сергій Ребров отримав у потенційні суперники Марібор та Русенборг. Щоправда, спочатку команді українського фахівця Ференцварошу доведеться пройти неспростий загребський бар'єр.

Шлях чемпіонів:

Динамо Загреб / Ференцварош – Марібор / Русенборг

ЧФР Клуж / Селтік – Славія

Янг Бойз – Црвена Звезда / Копенгаген

АПОЕЛ / Карабах – ПАОК / Аякс

Шлях представників ліг:

Базель / ЛАСК – Брюгге / Динамо Київ

Істанбул Башакшехір / Олімпіакос – Краснодар / Порту

Перші матчі вирішального раунду кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів відбудуться 20-21 серпня.

#UCL play-off draw!



Will your team reach the group stage? pic.twitter.com/FgIUOwnLOx