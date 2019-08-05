Жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: усі результати

Сьогодні, 5 серпня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2019/20.
Шлях до групового етапу Ліги чемпіонів дізналось київське Динамо. У разі успішного підсумку протистояння з бельгійським Брюгге команда Хацкевича зіграє з переможцем пари Базель – ЛАСК.
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А ось екс-керманич Динамо Сергій Ребров отримав у потенційні суперники Марібор та Русенборг. Щоправда, спочатку команді українського фахівця Ференцварошу доведеться пройти неспростий загребський бар'єр.
Шлях чемпіонів:
Динамо Загреб / Ференцварош – Марібор / Русенборг
ЧФР Клуж / Селтік – Славія
Янг Бойз – Црвена Звезда / Копенгаген
АПОЕЛ / Карабах – ПАОК / Аякс
Шлях представників ліг:
Базель / ЛАСК – Брюгге / Динамо Київ
Істанбул Башакшехір / Олімпіакос – Краснодар / Порту
Перші матчі вирішального раунду кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів відбудуться 20-21 серпня.
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