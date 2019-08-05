Динамо дізналося потенційного суперника у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, куди може пробитись київське Динамо.

У разі успішного підсумку протистояння з бельгійським Брюгге віце-чемпіони України зустрінуться з переможцем пари Базель/ЛАСК.

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Перші матчі вирішального раунду кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів відбудуться 20-21 серпня, точна дата стане відомою пізніше. Якщо Динамо проб'ється до цієї стадії, то проводитиме першу зустріч на виїзді.

Завтра кияни стартують у кваліфікації Ліги чемпіонів виїзним поєдинком проти Брюгге. Зустріч розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: усі результати