Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, Шахтар та інші українці отримали суперників – онлайн-трансляція, як це було

Сьогодні, 16 грудня 2019 року, відбулося жеребкування першої стадії плей-офф ЛЄ 2019/20. Шахтар залишився єдиним представником України в єврокубках, якщо не враховувати Динамо в Юнацькій лізі УЄФА.

Рейнджерс – Брага остання пара

Рома проекзаменує Гент. Кастинг для Яремчука?

Вольфсбург проти Мальме.

Донецький Шахтар зіграє з португальською Бенфікою Лісабон.

Німецький Айнтрахт Франкфурт проти австрійського Зальцбурга.

Болгарський Лудогорець вийшов на Інтер Мілан.

Бельгійський Брюгге, за який виступає ще один українець Едуард Соболь, зіграє з Манчестер Юнайтед. Комусь тут пощастило, схоже.

АЗ Алкмар з Нідерландів протистоятиме австрійському ЛАСКу.

Грецький Олімпіакос вийшов на Арсенал Лондон.

Румунський Клуж зіграє проти іспанської Севільї.

Єдиний представник Кіпру АПОЕЛ вийшов на швейцарський Базель.

Данський Копенгаген проекзаменує Селтік Шведа. На їхньому місці могло бути Динамо.

Німецький Байєр потрапив на Порту.

Іспанський Хетафе зіграє проти Аякса.

Спортінг Лісабон виходить на турецький Башакшехір.

Англійський Вулверхемптон першим дізнається свого суперника. Це іспанський Еспаньйол.

Традиційно спочатку витягують несіяних. Тобто кулька з Шахтарем випаде першою, а далі буде його суперник.

Дворазовий переможець ЛЄ у складі Севільї Фредерік Кануте на сцені.

Генеральний секретар УЄФА Джорджо Маркетті у компанії футболістки Жозефін Хеннінг анонсував правила жеребкування.

Лідер УПЛ через свої не зовсім вдалі результати на груповому етапі Ліги чемпіонів потрапив до числа несяних команд. Отже, Шахтар має вибір серед не одного гранда чи представників топ-5 європейських чемпіонатів. Вічні претендени на гру в ЛЧ Арсенал і Манчестер Юнайтед, багаторазовий переможець Ліги Європи Севілья, за яку грав Коноплянка, лідер Серії А Інтер чи півфіналіст попередньої Ліги чемпіонів Аякс, Селтік, за який фактично не грає Швед, Гент з Яремчуком, Пластуном і Безусом. А може, кривдники Зорі (Еспаньйол) та Динамо (Мальме)?

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті

Словом, жереб може стати для "гірників" як дуже щасливим, так і просто фатальним. Онлайн-трансляцію жеребкування 1/16 ЛЄ проведе "Футбол 24" у цій новині, починаючи з 14:00. Пряма трансляці також доступна на каналі "Футбол 1". Нагадаємо, матчі цієї стадії пройдуть 20 і 27 лютого.

Сіяні клуби – потенційні суперники Шахтаря

Арсенал (ENG)

Аякс (NED)

Базель (SUI)

Бенфіка (POR)

Брага (POR)

Гент (BEL)

Зальцбург (AUT)

Інтер (ITA)

Істанбул Башакшехір (TUR)

ЛАСК (AUT)

Мальме (SWE)

Манчестер Юнайтед (ENG)

Порту (POR)

Севілья (ESP)

Селтік (SCO)

Еспаньйол (ESP)

Несіяні клуби