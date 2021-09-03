Сьогодні, 3 вересня 2021 року, в Києві відбулося жеребкування 4 раунду Кубка України 2021/22. Онлайн-трансляція і всі пари – на "Футбол 24".

Всі пари 1/16 Кубка України 2021/22

Оболонь – Верес

ЛНЗ – Інгулець

Прикарпаття – Чорноморець

ВПК-Агро – Дніпро-1

Волинь – Маріуполь

Таврія – Олександрія

Металіст – Десна

Альянс – Минай

Епіцентр – Металіст 1925

Миколаїв – Рух

Гірник-Спорт – Львів

Василь Вірастюк та Анатолій Дем'яненко допомогли у процедурі жеребу сьогодні. Спочатку визначили господарів, а потім усі пари.

Жеребкування 1/16 Кубка України стартувало об 11:00 за київським часом. На цьому етапі свій шлях почнуть 11 клубів УПЛ, які долучаються до 7 команд Першої ліги і 4 – Другої. Базовий день звітного етапу турніру – 22 вересня. В 1/8 фіналу до переможців 11 пар приєднаються решта учасників Прем'єр-ліги, а саме єврокубкові представники: Динамо, Шахтар, Зоря, Колос і Ворскла.

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Всі учасники четвертого раунду (1/16 фіналу) Кубка України

Прем'єр-ліга

Десна (Чернігів)

Дніпро-1 (Дніпро)

Львів (Львів)

Олександрія (Олександрія)

Рух (Львів)

Маріуполь (Маріуполь)

Інгулець (Петрове)

Минай (Минай)

Верес (Рівне)

Чорноморець (Одеса)

Металіст 1925 (Харків)

Перша ліга

Металіст (Харків)

Оболонь (Київ)

Волинь (Луцьк)

Прикарпаття (Івано-Франківськ)

Альянс (Липова Долина)

ВПК-Агро (Шевченківка)

Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

Друга ліга

Миколаїв (Миколаїв)

ЛНЗ (Черкаси)

Епіцентр (Дунаївці)

Таврія (Сімферополь)