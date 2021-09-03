Кубок України: результати жеребкування 1/16 фіналу – починається найцікавіше
Сьогодні, 3 вересня 2021 року, в Києві відбулося жеребкування 4 раунду Кубка України 2021/22. Онлайн-трансляція і всі пари – на "Футбол 24".
Всі пари 1/16 Кубка України 2021/22
Оболонь – Верес
ЛНЗ – Інгулець
Прикарпаття – Чорноморець
ВПК-Агро – Дніпро-1
Волинь – Маріуполь
Таврія – Олександрія
Металіст – Десна
Альянс – Минай
Епіцентр – Металіст 1925
Миколаїв – Рух
Гірник-Спорт – Львів
Василь Вірастюк та Анатолій Дем'яненко допомогли у процедурі жеребу сьогодні. Спочатку визначили господарів, а потім усі пари.
Жеребкування 1/16 Кубка України стартувало об 11:00 за київським часом. На цьому етапі свій шлях почнуть 11 клубів УПЛ, які долучаються до 7 команд Першої ліги і 4 – Другої. Базовий день звітного етапу турніру – 22 вересня. В 1/8 фіналу до переможців 11 пар приєднаються решта учасників Прем'єр-ліги, а саме єврокубкові представники: Динамо, Шахтар, Зоря, Колос і Ворскла.
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Всі учасники четвертого раунду (1/16 фіналу) Кубка України
Прем'єр-ліга
Десна (Чернігів)
Дніпро-1 (Дніпро)
Львів (Львів)
Олександрія (Олександрія)
Рух (Львів)
Маріуполь (Маріуполь)
Інгулець (Петрове)
Минай (Минай)
Верес (Рівне)
Чорноморець (Одеса)
Металіст 1925 (Харків)
Перша ліга
Металіст (Харків)
Оболонь (Київ)
Волинь (Луцьк)
Прикарпаття (Івано-Франківськ)
Альянс (Липова Долина)
ВПК-Агро (Шевченківка)
Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
Друга ліга
Миколаїв (Миколаїв)
ЛНЗ (Черкаси)
Епіцентр (Дунаївці)
Таврія (Сімферополь)