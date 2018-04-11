Жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: все, що потрібно знати

Жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/18 відбудеться 13 квітня в Ньйоні.

Коли та де відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 13 квітня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні та розпочнеться о 13:00 за київським часом.

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Участь Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко допоможе провести жеребкування у статусі посла фіналу Ліги чемпіонів-2018 у Києві.

Коли відбудуться матчі

Перші матчі 1/2 фіналу пройдуть 24 і 25 квітня, матчі-відповіді – 1 і 2 травня. Детальний розклад матчів буде опубліковано незабаром після жеребкування.

Визначення господаря фіналу ЛЧ-2018

Крім цього, буде проведено жеребкування фінального матчу Ліги чемпіонів у Києві, який відбудеться 26 травня, щоб визначити номінального господаря гри.

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