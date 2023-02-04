Президент Динамо Ігор Суркіс може посперечатися з багатьма футболістами у вмінні вправлятися з м'ячем.

Очільник київського клубу перебуває в Туреччині, де команда Мірчі Луческу готується до другої частини сезону. Ігор Суркіс відвідав одне з тренувань та не зміг втриматися від спокуси і собі повправлятися з м'ячем. Поки футболісти Динамо тренувалися, президент пішов за ворота, щоб нікому не заважати, і спокійно набив м'яч майже 50 разів.

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"Здається, ми знайшли ще нового форварда. А ви зможете повторити?" – підписала прес-служба Динамо відеоролик з технікою 64-річного Суркіса.

Нагадаємо, перша частина сезону 2022/23 склалася невдало для київської команди. Підопічні Мірчі Луческу не вийшли в ЛЧ, у групі Ліги Європи посіли останнє місце, а в УПЛ йдуть лише третіми – СК Дніпро-1 відірвався на 5 очок і має гру в запасі.

До слова, у зимове трансферне вікно склад Динамо не поповнив жоден новачок (за винятком гравців, які повернулися з оренд). Натомість команду покинули Ілля Забарний, Віктор Циганков, Владислав Кулач, Томаш Кендзьора та Артем Бєсєдін (останні двоє – на правах оренди).

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