Збірна України обрала базове місто – з нього розпочнеться підготовка до Євро-2020
Досягнуті домовленості щодо міста, яке прийматиме збірну України під час наступного циклу.
Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто стане домівкою для команди Андрія Шевченка.
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"Я звернувся до Андрія Павелка, щоб базовим містом для збірної України був Харків. Ми про це домовилися. Досягнуті домовленості, тому наступні матчі будемо грати в Харкові", – запевнив Терехов у коментарі Футбол NEWS.
Нагадаємо, саме Харків прийматиме спаринг Україна – Бахрейн, який розпочне підготовку "синьо-жовтих" до Євро-2020. Господарі інших двох підготовчих матчів наразі офіційно не визначені.
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