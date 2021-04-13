Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто стане домівкою для команди Андрія Шевченка.

Денисов озвучив розмір преміальних збірної України за Лігу націй і вихід на Євро

"Я звернувся до Андрія Павелка, щоб базовим містом для збірної України був Харків. Ми про це домовилися. Досягнуті домовленості, тому наступні матчі будемо грати в Харкові", – запевнив Терехов у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, саме Харків прийматиме спаринг Україна – Бахрейн, який розпочне підготовку "синьо-жовтих" до Євро-2020. Господарі інших двох підготовчих матчів наразі офіційно не визначені.

"Це дитячий садок": Шевченку пропонують революцію після казахів, капітанство – не для Зінченка, а Маліновський – герой