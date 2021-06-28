"Синьо-жовті" вилетіли до Шотландії, де вже за день зійдуться зі шведами у 1/8 фіналу європейської першості.

Збірна України у сьогодні, 28 червня, покинула Бухарест і чартерним рейсом вилетіла до Шотландії, повідомляє прес-служба УАФ.

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У Глазго, де завтра відбудеться протистояння "синьо-жовтих" з командою Швеції за вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи, українці розмістяться у готелі Crown Plaza.

О 19:45 за київським часом головний тренер Андрій Шевченко і Тарас Степаненко поспілкуються онлайн з акредитованими ЗМІ під час прес-конференції, а о 20:30 розпочнеться передматчеве тренування команди на стадіоні "Хемпден Парк".

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