Одними з перших у Токіо прибули наші представники зі стрільби з лука, академічного веслування, дзюдо та боксу, повідомляє НОК на своїй сторінці у Facebook.

Картонні ліжка та пластикові матраци для спортсменів – у Токіо відкрили Олімпійське селище

Українські атлети прибуватимуть в Японію поступово. Адже учасники Олімпіади через карантинні обмеження можуть приїхати в Олімпійське селище не раніше ніж за 5 днів до початку своїх змагань і виїхати протягом 2 діб після завершення виступів. Спортсмени кожен день здаватимуть тести на COVID-19, носитимуть маски та дотримуватимуться всіх встановлених правил безпеки.

Нагадаємо, Олімпійські ігри триватимуть з 23 липня по 8 серпня. Організатори турніру прийняли рішення провести більшу частину форуму без глядачів. Лише 24 змагання з 748 можна буде споглядати з трибун.

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