Збірна України відмовилась оселитись у готелі з назвою "Москва"

Став відомий графік збірної України перед дебютним матчем у Лізі націй проти Чехії.

З 2 по 5 вересня головна команда країни перебуватиме у Києві, де 4 вересня пройде відкрите тренування збірної на НСК Олімпійський, його початок о 18:00, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

5 вересня "синьо-жовті" відправляться у Чехію, де оселяться у місті Злін, у готелі з назвою "Lesni". За інформацією Zbirna.com чехи пропонували українцям оселитись у готелі з назвою "Москва", але збірна відмовилась від такого варіанту.

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Матч Ліги націй Чехія – Україна відбудеться 6 вересня у сусідньому містечку Угерске-Градіште. Початок матчу о 21:45 за київським часом.