Збірна України відмовилась оселитись у готелі з назвою "Москва"

Англія — 09:00 1813
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Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19
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Манчестер Юнайтед – Лестер Сіті: анонс матчу-відкриття АПЛАнглія — 08:30 567
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Зоря – Брага: луганці не мають атаки, Караваєв – герой, прокляття Каріуса витає над УкраїноюЛіга Європи — 00:48 4303
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Зоря – Брага: Караваєв забив блискучий голЛіга Європи — 9 серп 1058
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Зоря – Брага: онлайн-відеотрансляція матчу Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 9 серп 2748
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