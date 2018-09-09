Збірна України у Львові – дивовижна статистика матчів фартового міста

Головна команда країни провела у Львові 15 поєдинків. Статистика збірної у "Культурній столиці України" просто вражає.

Матч проти Словаччини в рамках Ліги націй, який відбудеться сьогодні о 16.00, стане 16-м для збірної України у Львові. У 15 попередніх поєдинках "синьо-жовті" жодного разу не програли: 13 перемог і 2 нічиї. До того ж, ці мирові трапилися у товариських матчах, а всі офіційні зустрічі принесли по 3 очки.

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Збірна виступала у Львові на двох стадіонах. На Україні національна команда провела 6 матчів (4 офіційні і 2 товариські) і всі виграла із загальним рахунком 14:5.

З 2011 року "синьо-жовті" почали виступати на Арені Львів, яка підтвердила фартовий статус міста. За 9 матчів на цьому стадіоні збірна України занесла собі в актив 7 перемог і 2 нічиї з різницею голів 23:4. Тільки Чехії та Латвії вдалося уникнути поразок у Львові.

Востаннє Україна грала у Львові минулої осені з тією ж Словаччиною – успіх у контрольному матчі з рахунком 2:1. З того часу національна збірна більше не приймала суперників на своєму полі, тому підопічні Андрія Шевченка проведуть другий поспіль домашній матч на Арені Львів. Щоправда, без глядачів.

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