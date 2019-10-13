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Збірна України U-18 вдруге переграла однолітків з Вірменії

15:10 135 Читать на русском
Збірна України U-18 вдруге переграла однолітків з Вірменії
Збірна України U-18 / УАФ

Збірна України U-18 розібралась із Вірменією в рамках товариського матчу.

Товариські матчі.

Україна U-18 – Вірменія U-18 – 1:0

Гол: Абдуллаєв, 73

Склад збірної України U-18: Фесюн, Матусевич (Егбуджуо, 71), Павлюк, Павленко (Авдєєв, 46), Комарець (Шиш, 71), Тлумак (Соловйов, 46), Судаков, Гаджук (Гулько, 68), Брагару (Кобак, 68), Абдуллаєв, Чідомере (Світюха, 71; Шевченко, 83).

Збірна України U-18 вдруге поспіль перемогла Вірменію в товариській зустрічі. Команди довго не могли відзначитись, але вже в другому таймі Абдуллаєв приніс перемогу "жовто-синім".

Збірна України U-18 розгромила однолітків з Вірменії

Нагадаємо, в першій товариській зустрічі українці розгромили збірну Вірменії (5:1).

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Теги
Товариські матчі Збірна України Вірменія Вірменія Володимир Єзерський Володимир Єзерський Україна U-18 Україна U-18
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