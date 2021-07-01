"Синьо-жовті" під керівництвом Андрія Шевченка виходять на фінішну пряму підготовки до матчу з командою Англії.

Зінченко і Ко прибули в Рим / Фото Павла Кубанова

30 червня ввечері о 22:55 за Києвом представники збірної України прибули у римський аеропорт, політ із Глазго тривав три години, інформує сайт УАФ.

Україна – Англія: Бєсєдін може повернутись до збірної, попри важку травму

У складі нашої делегації були 24 гравці (Бєсєдін та Попов покинули розташування через травми), тренерський штаб, медичний та адміністративний персонали. Напередодні збірна України відпочивала, а вже сьогодні увечері відбудеться перше тренування.

Чвертьфінальний матч Євро-2020 проти "трьох левів" запланований на 3 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00. У півфіналі переможець пари Україна – Англія зустрінеться з тріумфатором двобою Данія – Чехія.

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