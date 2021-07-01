"Сине-желтые" под руководством Андрея Шевченко выходят на финишную прямую подготовки к матчу с командой Англии.

Зинченко и Ко прибыли в Рим / Фото Павла Кубанова

30 июня вечером в 22:55 по Киеву представители сборной Украины прибыли в римский аэропорт, полет из Глазго длился 3 часа, информирует сайт УАФ.

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В составе нашей делегации были 24 игрока (Беседин и Попов покинули расположение из-за травм), тренерский штаб, медицинский и административный персонал. Накануне сборная Украины отдыхала, а уже сегодня вечером состоится первая тренировка.

Четвертьфинальный матч Евро-2020 против "трех львов" запланирован на 3 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. В полуфинале победитель пары Украина – Англия встретится с триумфатором поединка Дания – Чехия.

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