Збірна України піднялась на 3 позиції в оновленому рейтингу ФІФА

ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Збірна України посідає 27-му сходинку, піднявшись на 3 позиції.

Збірна України розмістилась на 27-й позиції в оновленому рейтингу ФІФА. Команда Андрія Шевченка порівняно з попереднім рейтингом піднялась на 3 позиції, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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У березні Україна провела 2 матчі відбору на Євро-2020. Спочатку "синьо-жовті" втримали нічию в поєдинку проти Португалії, а за кілька днів вирвали перемогу над Люксембургом.

На верхівці рейтингу без змін – лідирує Бельгія, далі йдуть Франція та Бразилія.

Суперники України у групі B посідають наступні позиції:

Португалія – 7 (втратила 1 місце)

Сербія – 29 (піднялась на 2 позиції)

Люксембург – 86 (піднявся на 1 сходинку)

Литва – 132 (без змін).

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