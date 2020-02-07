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Збірна України офіційно визначилась ще з трьома спаринг-партнерами перед Євро-2020

11:40 116 Читать на русском
Збірна України офіційно визначилась ще з трьома спаринг-партнерами перед Євро-2020
Збірна України / фото з відкритих джерел

Національна збірна України дізналася імена суперників у товариських матчах, які передуватимуть старту "синьо-жовтих" у фінальній частині Євро-2020.

Суперниками команди Андрія Шевченка стануть збірні Кіпру, Північної Ірландії та Ізраїлю. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Матчі відбудуться 26 травня, 2 та 7 червня. Павелко запропонував членам Виконкому УАФ підтримати ідею, яка попередньо була погоджена з головним тренером збірної Андрієм Шевченком, затвердити місцями проведення цих матчів: Харків (Україна – Кіпр), Київ (Україна – Північна Ірландія) та Львів (Україна – Ізраїль).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що збірна України зіграє товариські матчі проти Франції (27 березня) та Польщі (31 березня).

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