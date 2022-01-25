Визначились стадіони, на яких збірна України прийматиме суперників в рамках групового етапу Ліги націй.

Арена Львів та НСК Олімпійський стануть домівкою для підопічних Олександра Петракова, стверджує телеграм-канал vZbirna.

"Потрібно вигравати цю групу": Петраков – про жеребкування Ліги націй

Матчі проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня) "синьо-жовті" проведуть у Львові, а Шотландію (26 вересня) прийматимуть у столиці. Резервним місцем для цих зустрічей залишається Харків. Команда Петракова розпочне турнір з двох виїздів – до Ірландії (4 червня) та Шотландії (7 червня), з якою раніше зустрінеться у півфіналі відбору ЧС.

Нагадаємо, збірна України повернулася в дивізіон В Ліги націй після кабінетної поразки від Швейцарії і вильоту з еліти.

Результати жеребкування Ліги націй: Україна не повинна нарікати на суперників, унікальна зустріч, група смерті в еліті