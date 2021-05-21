"Я думаю, що всі вболівальники з нетерпінням чекають, коли ми презентуємо новий дизайн. У неділю з Бахрейном ми ще граємо в старому комплекті.

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Але хочу заінтригувати – найближчим часом буде презентація нової форми, в якій наша команда буде грати на Євро. Ми її погодили з УЄФА, ми її погодили з нашим технічним партнером. Коронавірус дуже сильно повпливав на виготовлення і терміни, але все добре. Все готово", – заявив Павелко в ефірі Youtube-програми Денисов Time.

До слова, збір головної команди країни стартував минулого тижня у Харкові. Під час підготовки до чемпіонату Європи заплановані три спаринги: 23 травня – з Бахрейном (о 21:00), 3 червня – з Північною Ірландією та 7 червня – з Кіпром.

Євро-2020 для "синьо-жовтих" розпочнеться матчем з Нідерландами 13 червня. Іншими суперниками збірної України на груповому етапі стануть Австрія та Північна Македонія.

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