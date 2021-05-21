Один зі спарингів збірної України міг не відбутись через форс-мажорні обставини у суперника.

Як відомо, підопічні Андрія Шевченка у рамках підготовки до Євро-2020 запланували провести три контрольні матчі: проти Бахрейну (23 травня), Північної Ірландії (3 червня) і команди Кіпру (7 червня).

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Кілька днів тому поєдинок проти ірландців опинився під загрозою зриву, повідомляє Meta Ratings. Причиною цьому став скасований спаринг "зелено-білих" зі збірною Туреччини, що мав відбутись 31 травня.

Британці планували вирушити в Україну після товариського матчу з турками, але скасування поєдинку зробило їхню поїздку у Дніпро економічно невигідною. Українська сторона була готова оплатити чартерний рейс і проживання для Північної Ірландії, аби матч відбувся. У підсумку, "зелено-білі" замінили гру з командою Туреччини матчем проти команди Мальти, і спаринг з "синьо-жовтими" відбудеться за планом.

До слова, збірна Північної Ірландії не пробилася на Євро-2020, поступившись у плей-офф команді Словаччини.

Нагадаємо, зустріч між українцями та північноірландцями відбудеться у четвер, 3 червня, на стадіоні Дніпро-Арена. Початок зустрічі о 21:00.

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