Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что на чемпионате Европы главная команда страны будет выступать в новой экипировке.

"Я думаю, что все болельщики с нетерпением ждут, когда мы презентуем новый дизайн. В воскресенье с Бахрейном мы еще играем в старом комплекте.

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Но хочу заинтриговать – в ближайшее время будет презентация новой формы, в которой наша команда будет играть на Евро. Мы ее согласовали с УЕФА, мы ее согласовали с нашим техническим партнером. Коронавирус очень сильно влиял на изготовление и сроки, но все хорошо. Все готово", – заявил Павелко в эфире Youtube-программы Денисов Time.

К слову, сбор главной команды страны стартовал на прошлой неделе в Харькове. Во время подготовки к чемпионату Европы запланированы три спарринга: 23 мая – с Бахрейном (в 21:00), 3 июня – с Северной Ирландией и 7 июня – с Кипром.

Евро-2020 для "сине-желтых" начнется матчем с Нидерландами 13 июня. Другими соперниками сборной Украины станут Австрия и Северная Македония.

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