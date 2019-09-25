Збірна України може зіграти у Росії у разі виходу на Євро-2020

Збірна України має шанси зіграти у Санкт-Петербурзі у плей-офф Євро-2020.

Збірна України не гратиме у Санкт-Петербурзі у груповому етапі у разі виходу у фінальну частину Євро-2020. "Синьо-жовті" будуть розведені зі збірною Росії, яка гратиме у себе та Копенгагені, якщо вийде на турнір.

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Проте підопічні Андрія Шевченка мають шанси поїхати в Росію на стадії плей-офф, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Окрім України та Росії будуть розведені між собою Вірменія та Азербайджан, Іспанія та Гібралтар, а також Косово не може грати проти Сербії і Боснії та Герцеговини.

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