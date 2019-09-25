Збірна України може зіграти у Росії у разі виходу на Євро-2020

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Маріуполь – Динамо: неймовірно важка перемога киян, експерименти Михайличенка на межі провалу, Худжамов не повторив дивоУкраїна — 20:57 12160
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"Ігри престолів": Барселона та Баварія реагують на конфлікт Нойєра і тер Штегена, а збірній Німеччини загрожує бойкотНімеччина — 15:30 3618