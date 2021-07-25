Збірна США з баскетболу вперше за 17 років програла на Олімпіаді – провальний старт зірок НБА
Збірна США з баскетболу зазнала прикрої поразки від Франції у першому матчі групового етапу Олімпійських ігор у Токіо.
Французи обіграли американців з рахунком 83:76 (22:15, 23:22, 11:25, 20:21).
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Команда Грега Поповіча взяла першу чверть з відривом у 7 очок – 22:15. У другій десятихвилинці США здобули не таку впевнену перевагу – 23:22. А після великої перерви тріумфувала Франція. Третя чверть закінчилась з нищівним рахунком на користь ''гальських півнів'' (25:11), у четвертій – вони утримали свою перевагу (21:20) та здобули перемогу. Штати поступились на Олімпіаді вперше з 2004-го.
Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Еван Фурньє (28 очок). Серед американців найбільше очок набрав Джру Голідей (18).
Зауважимо, олімпійський баскетбольний турнір стартував 25 липня та завершиться 7 серпня. З кожної групи виходять дві найкращі команди, тому США ще мають шанси здобути медаль Ігор у Токіо. Крім цього, місця в 1/4 фіналу отримають дві найкращі збірні, які фінішували третіми.
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