Сборная США по баскетболу потерпела досадное поражение от Франции в первом матче группового этапа Олимпийских игр в Токио.

Французы обыграли американцев со счетом 83:76 (22:15, 23:22, 11:25, 20:21).

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Команда Соединенных штатов взяла первую четверть с отрывом в 7 очков – 22:15. Во второй десятиминутке США получили не такое ​​уверенное преимущество – 23:22. А после большого перерыва торжествовала Франция. Третья четверть закончилась с разгромным счетом в пользу ''галльских петухов" (25:11), в четвертой – они удержали свое преимущество (21:20) и добыли победу. Штаты уступили на Олимпиаде впервые с 2004-го.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Эван Фурнье (28 очков). Среди американцев больше всего очков набрал Джру Холидей (18).

Отметим, олимпийский баскетбольный турнир стартовал 25 июля и в завершится 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды, поэтому у США еще есть шансы добыть медаль Игр в Токио. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучшие сборные, которые финишировали третьими.

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