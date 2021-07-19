Перше місце у списку найприбутковіших атлетів за версією Forbes посів форвард баскетбольної збірної США Кевін Дюрант. Заробітки дворазового олімпійського чемпіона за минулий рік оцінили в 75 млн доларів.

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Другу сходинку посіла японська тенісистка Наомі Осака, вона збагатилась на 60 млн. У першу трійку також увійшов ще один американський баскетболіст – Дем'єн Ліллард. Розігруючий захисник команди Портленд Трейл Блейзерс за минулі 12 місяців заробив 40,5 млн доларів.

Одразу за ними розташувались перша ракетка світу Новак Джоковіч – 34,5 млн, британський гольфіст Рорі Макілрой – 32 млн, американський баскетболіст Девін Букер – 30,5 млн, японський тенісист Кеі Нішікорі – 30,5 млн, а також гравці баскетбольної команди США Кріс Міддлтон – 27 млн та Джру Голідей – 23 млн. Таким чином, у список потрапили одразу п'ять зірок НБА.

Зауважимо, щоб скласти цей рейтинг, видання спілкувалось з інсайдерами галузі та враховувало доходи спортсменів від 1 травня 2020 року і до 1 травня 2021 року. Олімпійські ігри у Токіо стартують 23 липня і завершаться 8 серпня. Змагання відбудуться за порожніх трибун.

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