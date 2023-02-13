Збірна Гани обрала фахівця, який поведе команду після невдалого виступу на чемпіонаті світу.

Новим керманичем "чорних зірок" став Кріс Г'ютон. Подробиці контракту будуть повідомлені пізніше, інформує прес-служба футбольної асоціації.

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На чемпіонаті світу Гана посіла останнє місце у групі з Португалією, Південною Кореєю та Уругваєм. Головний тренер Отто Аддо не захотів продовжувати контракт і повернувся до роботи у Борусії Д. Команда добре знає Г'ютона, адже той близько року виконував функції технічного директора "чорних зірок". Двоє асистентів Аддо також залишаються у штабі.

Нагадаємо, 64 річний Г'ютон раніше тренував низку англійських клубів – Ньюкасл, Бірмінгем, Норвіч, Брайтон, Ноттінгем Форест. Ірландець має 169 матчів на рівні АПЛ.

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