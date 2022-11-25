Баварія та збірна Франції ще довго не зможуть розраховувати на Лукаса Ернандеса, який зазнав важкої травми на ЧС-2022.

У поєдинку першого туру катарського Мундіалю проти Австралії (4:1) 26-річний захисник зазнав розриву хрестоподібних зв'язок правого коліна, через що достроково покинув табір збірної.

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У четвер, 24 листопада, Лукаса успішно прооперував професор Крістіан Фінк в австрійському Інсбруці. Француз почне реабілітацію найближчими днями, повідомляє сайт Баварії.

Відновлення від розриву "хрестів" триває щонайменше пів року, тому мюнхенцям слід готуватися до тривалої відсутності захисника. Цього сезону Ернандес награв 12 матчів на клубному рівні (гол+асист).

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