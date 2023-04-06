Центральний оборонець львів'ян Богдан Слюбик висловився щодо інтересу топ-клубів до його послуг. Преса говорила, що його хоче придбати, зокрема, Динамо.

– Цієї зими у футбольному середовищі з'явилися чутки про те, що тобою цікавляться топ-клуби, нібито є інтерес і з-за кордону. Такі повідомлення тебе мотивують?

– Так, чув про це. Але все на рівні розмов, про це не варто говорити. Зараз я – футболіст Руху, і мої думки пов'язані тільки з цією командою.

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– Колись Григорій Козловський казав, що його мрією є те, щоб 11 представників Руху виступали за національну збірну України. На твою думку, це може стати реальністю, зважаючи на те, що рухівці є у більшості українських збірних різних вікових категорій?

– Вважаю, що мрія кожного футболіста – потрапити в національну збірну України. Я та інші гравці Руху – не виняток. Думаю, що це реально. Але для цього нам, футболістам, потрібно багато працювати, – цитує Слюбика сайт львів'ян.

До слова, Богдан лише цього сезону дебютував за першу команду Руху, але вже награв 10 поєдинків. Ще 5 матчів 19-річний гравець провів у Юнацькій лізі УЄФА.

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