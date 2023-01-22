Захисник Інгульця Жоао Алвес Вільям повертається до Бразилії. За інформацією Transfermarkt, 26-річний футболіст захищатиме кольори клубу Кампіненсе.

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Вільям виступатиме за представника Серії D на правах оренди найближчі півроку. Захисник скористався своїм правом призупинити контракт з українським клубом, за який не зіграв жодного матчу, і вирушив на батьківщину.

Нагадаємо, Вільям перейшов у Інгулець з брестського Руха у січні 2022 року у статусі вільного агента. Через початок повномасштабної війни відправився в аренду в мінське Динамо, а згодом в литовський Рітеряй. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

До слова, Кампіненсе – чемпіон штату Параїба 2022 року і один із найбільш знакових клубів регіону.

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