Перехід захисника збірної України Іллі Забарного з Динамо в АПЛ обростає все чіткішими деталями.

За інформацією Telegram-каналу Динамо Киев Inside, на фінальній стадії перемовин британці збільшили пропозицію до 24 мільйонів фунтів та пообіцяли киянам 20% від суми майбутнього продажу.

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Окрім цього, у контракті прописані 5 мільйонів бонусів. Динамо отримає їх у разі стабільної гри захисника та збереження прописки Борнмута в АПЛ протягом трьох сезонів. Наразі "вишні" йдуть на 18 сходинці турнірної таблиці, випереджаючи лише Евертон і Саутгемптон.

Зауважимо, Забарний підписав контракт на 5,5 років й обрав 27-й номер. Ілля став найдорожчим трансфером в історії "біло-синіх", перевершивши Андрія Ярмоленка та Андрія Шевченка.

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