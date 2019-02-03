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Ювентус – Парма: Дибала покинув лаву запасних до завершення матчу – Аллегрі пояснив вчинок аргентинця

15:06 679 Читать на русском
Ювентус – Парма: Дибала покинув лаву запасних до завершення матчу – Аллегрі пояснив вчинок аргентинця
Пауло Дибала та Массіміліано Аллегрі / Фото Reuters

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував неоднозначний вчинок форварда туринців Пауло Дибали у матчі проти Парми (3:3).

У матчі 22-го туру Серії А Ювентус – Парма Пауло Дибала так і не з'явився на полі, а після останньої заміни в його команді покинув лаву запасних, не дочекавшись фінального свистка.

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Варто відзначити, що туринці пропустили саме на останніх хвилинах і втратили перемогу.

"Я навіть не бачив цього, мабуть, йому було холодно", – цитує Аллегрі Football Italia.

В поточному сезоні чемпіонату Італії Дибала провів 19 матчів, в яких відзначився 2-ма голами та 6-ма асистами.

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Ювентус - Парма: Субота 02 лютого 2019

Ювентус
Матч завершено
3 : 3
Парма
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Теги
Італія Ювентус - Парма Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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