"Спочатку було дуже складно: ми навіть не знали, ким гратимемо і як існуватиме клуб. Але протягом зборів, чемпіонату та Ліги чемпіонів ми зібрали кількох виконавців і почали зіграватися, набирати обертів.

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Проте ми не були серед фаворитів чемпіонату, не вважали, що маємо достатньо, аби змагатися за чемпіонство. І в Лізі чемпіонів вважалися абсолютними аутсайдерами. Однак своїм характером, якостями, амбіціями молодих футболістів ми показали протилежне та здивували Європу, європейські медіа в Лізі чемпіонів. Ми показали, що команда має майбутнє. Показали не лише фізику і ментальну силу, а й дуже якісний футбол, як грати за Україну, за себе, за Шахтар. Це один турнір. Ми взяли третє місце, як премію маємо Лігу Європи. І нам забракло зовсім трохи, можливо, досвіду й міці, щоб обіграти РБ Лейпциг двічі поспіль.

Але є ще один турнір – чемпіонат: 30 матчів, де ти повинен показати й довести зрілість і досвідченість. У нас зараз цього немає. Є декілька досвідчених футболістів, проте кістяк Шахтаря – молоді гравці. Це категорія гравців U-21, але вони настільки якісні, що виступають на одному рівні зі збірниками в чемпіонаті України, де ми змагаємось за чемпіонство. Слід віддати їм належне. Це їхній перший досвід на такому рівні, де вони є лідерами Шахтаря і всі грають по 90 хвилин.

Мудрик, Судаков, Бондаренко, Трубін, Бондар – футболісти за віком, може, й не настільки молоді, проте за кар'єрою це їхній перший сезон. І відразу вимагати від них стати чемпіонами, відразу ця критика після поразок, можливо, й об'єктивна... Ми самі багато чого вимагаємо від себе. Грати в Шахтарі – відчувати стрес відповідальності. Ми всі це розуміємо і знаємо, що таке Шахтар. Тож це і є маленький нюанс. Ти мусиш зважати на тиск, і ніхто не робитиме знижку після поразок, що тобі 19–20 років або це твій перший сезон. Цього не буде. Грати в Шахтарі досить складно. Тільки найкращі через це проходять і роблять результат. А ми це робимо наразі", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, після 15-ти турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде на другій сходинці з 30-ма очками і має дві гри у запасі.

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