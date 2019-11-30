Євро-2020: збірна України базуватиметься у Бухаресті

Національна збірна України визначилась, у якому місті буде базуватись під час фінальної частини Євро-2020.

Національна збірна України під час фінальної частини Євро-2020 буде базуватися в Бухаресті. Про це повідомив під час відеозвернення з Бухареста, де проходить жеребкування чемпіонату Європи, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштують

Зазначимо, що збірна України проведе 2 матчі у столиці Румунії – Бухаресті. Відомі і дати, коли "синьо-жовті" проведуть свої матчі на груповому етапі Євро-2020 – 14, 18 та 22 червня.

Нагадаємо, ще до початку жеребкування стало відомо, що збірна України потрапила до групи C, а одним із суперників "синьо-жовтих" стане збірна Нідерландів.

Жеребкування Євро-2020 вже сьогодні: Україна та інші збірні знають всі розклади – кошики, перші суперники, де дивитись