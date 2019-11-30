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Євро-2020: збірна України базуватиметься у Бухаресті

19:24 7148 Читать на русском
Євро-2020: збірна України базуватиметься у Бухаресті
Збірна України / УАФ

Національна збірна України визначилась, у якому місті буде базуватись під час фінальної частини Євро-2020.

Національна збірна України під час фінальної частини Євро-2020 буде базуватися в Бухаресті. Про це повідомив під час відеозвернення з Бухареста, де проходить жеребкування чемпіонату Європи, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

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Зазначимо, що збірна України проведе 2 матчі у столиці Румунії – Бухаресті. Відомі і дати, коли "синьо-жовті" проведуть свої матчі на груповому етапі Євро-2020 – 14, 18 та 22 червня.

Нагадаємо, ще до початку жеребкування стало відомо, що збірна України потрапила до групи C, а одним із суперників "синьо-жовтих" стане збірна Нідерландів.

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Джерело: Футбол 24
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