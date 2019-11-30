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Австрія – другий суперник України на Євро-2020

19:45 9524 Читать на русском
Австрія – другий суперник України на Євро-2020
Збірна Австрії / oefb

Збірна України дізналася другого опонента, з яким зустрінеться на груповому етапі чемпіонату Європи-2020.

Україна завдяки прекрасним результатам у відборі потрапила в перший кошик під час жеребкування. Зважаючи на привілеї для господарів Євро-2020, команда Андрія Шевченка автоматично потрапила в групу C та отримала в суперники з другого кошика Нідерланди.

На жеребкуванні фінальної частини турніру в Бухаресті визначився опонент "синьо-жовтих" з третього кошика – ним стала Австрія.

Останній учасник квартету C буде відомий навесні після плей-офф Ліги націй. З четвертого кошика збірній України можуть потрапити Румунія, Грузія, Північна Македонія, Косово та Білорусь.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2020 відбудеться з 12 червня по 12 липня. Свої матчі збірна України на груповому етапі проведе в Амстердамі та Бухаресті.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

blog_ava
Євро-2020: збірна України базуватиметься у Бухаресті
19:24
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Теги
Євро-2020 Австрія Австрія Головне Україна Україна Нідерланди Нідерланди
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