Австрія – другий суперник України на Євро-2020

Збірна України дізналася другого опонента, з яким зустрінеться на груповому етапі чемпіонату Європи-2020.

Україна завдяки прекрасним результатам у відборі потрапила в перший кошик під час жеребкування. Зважаючи на привілеї для господарів Євро-2020, команда Андрія Шевченка автоматично потрапила в групу C та отримала в суперники з другого кошика Нідерланди.

На жеребкуванні фінальної частини турніру в Бухаресті визначився опонент "синьо-жовтих" з третього кошика – ним стала Австрія.

Останній учасник квартету C буде відомий навесні після плей-офф Ліги націй. З четвертого кошика збірній України можуть потрапити Румунія, Грузія, Північна Македонія, Косово та Білорусь.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2020 відбудеться з 12 червня по 12 липня. Свої матчі збірна України на груповому етапі проведе в Амстердамі та Бухаресті.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників