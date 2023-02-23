"Я не є прогнозистом і ніколи ним не був. Ми робимо висновки, а не прогнози, це різні речі.

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З середини й до кінця весни будуть вирішальні бої. Це переломний момент. Якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни, то зараз рахунок 1:1, а хвилина 70-та. Це субʼєктивне бачення", – цитує Буданова Forbes.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР спрогнозував деокупацію Харківщини та Херсона. Нині найгарячішими точками в Україні є Бахмут і практично весь напрямок Донбасу.

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