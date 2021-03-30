"Чи став мій підкат причиною постійних травм Азара? Так, звісно. Минулого тижня я був на тренуванні Реала і зробив ще один жорсткий підкат проти Азара. Насправді мені дуже сумно з цього приводу. Я намагався зв’язатися з ним відразу після тієї гри, але не зміг.

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Потім я побачив двох-трьох його товаришів по команді, які сказали мені, що йому справді боляче. Я схрестив пальці і сподівався, що це не так вже й погано. Якщо є один гравець, якому я не хотів зашкодити, то це Еден. Я ніколи не хотів йому нашкодити. Він виходив на свою найкращу форму. Коли Реал запрошує вас, це не випадково, він дуже хороший гравець", – наводить слова Меньє Marca.

Нагадаємо, саме Меньє сфолив проти Азара у листопаді 2019 року в матчі Ліги чемпіонів, що призвело до початку хронічної травматичності Едена у Реалі. У поточному сезоні Азар відіграв лише у 14 матчах, записавши до свого активу 3 голи.

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