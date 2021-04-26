Дубль Віктора Циганкова у ворота Інгульця вивів його на шосту сходинку серед найкращих голеадорів "біло-синіх" у чемпіонатах України.

"Нарешті ми чемпіони, що не може не радувати. Насамперед це перемога для наших уболівальників, справжніх уболівальників, які підтримують у будь-якій ситуації.

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Хотілося поставити крапку в чемпіонаті саме сьогодні, на рідному стадіоні. Пора було ставати чемпіонами. Мій дубль? Не має значення, хто забивав, головне, що команда перемогла. Чемпіонський трофей важкий – уперше тримав його в руках, приємні відчуття", – цитує Циганкова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо у матчі з Інгульцем достроково оформило чемпіонство, розгромивши підопічних Сергія Лавриненка з рахунком 5:0. Дублем відзначився Віктор Циганков, довівши кількість результативних спроб у поточному сезоні до 12-ти.

Півзахисник Динамо зумів обійти у бомбардирському рейтингу Динамо в УПЛ нинішнього тренера киян Олега Гусєва, на рахунку якого було 58 голів. Від п'ятої сходинки, яку посідає Віктор Леоненко, Циганкова відділяє лише один гол – в активі 23-річної зірки киян нині 60 влучних пострілів.

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