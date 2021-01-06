22-річний півзахисник достроково розірвав угоду з Порту та став вільним агентом, стверджує телеграм-канал Бий-біжи.

Півзахисник Порту близький до повернення в УПЛ

Джерело також повідомляє, що Луїзао перейде у Ворсклу. У португалькому гранді хавбек не мав ігрової практики, а на поле в офіційних матчах востаннє виходив ще в липні – у футболці полтавців.

Нагадаємо, Луїзао вже виступав за Ворсклу минулого сезону на правах оренди. За цей час встиг зіграти в українській Прем'єр-лізі 20 матчів, в яких забив 1 м'яч.

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