ФК ЮКСА, який стартує в новому сезоні в Другій лізі, підписав воротаря Микиту Федотова. Про це інформує клубна прес-служба.

Динамо готується відбивати молоду зірку від європейців: "Запропонують потрібну суму, і нерви Суркіса не витримають"

За офіційними даними, контракт футболіста з клубом розрахований на два роки – до літа 2025. Ніякої офіційної інформації про фінансову складову угоди немає.

Взимку Микита Федотов повинен був підписати контракт з Металістом і вже приїхав на збори в табір харків'ян, але одразу після початку повномасштабної війни узяв до рук зброю та добровільно пішов захищати Україну.

У серпні 2022 року Федотов повернувся до Іспанії та підписав контракт з Понферрадіною. За основну команду українець провів один матч у Кубку Іспанії.

Микита Федотов є вихованцем Дніпра та Шахтаря. В Україні грав за команди ФК Полтава та житомирське Полісся. В Іспанії грав також за Монтіхо.

"Коли запрацювала ворожа авіація, я подумав, що це кінець": він повернувся з фронту у ворота – до брата Лукаку