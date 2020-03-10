Вольфсбург – Шахтар: скасовані медіазаходи до матчу Ліги Європи

Заходи проти поширення коронавірусу не оминули і єврокубковий поєдинок за участю донецького Шахтаря.

Представників медіа не пустять на стадіон Вольфсбурга. Доступ отримають лише працівники, які забезпечують трансляції поєдинку. Також скасовані перед і післяматчеві прес-конференції, повідомляє кореспондент "Футбол 24".

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Раніше Вольфсбург повідомив, що зустріч пройде за зачиненими дверима через загрозу поширення коронавірусу. Учасники матчу дізналися про відповідне рішення лише сьогодні вранці.

Нагадаємо, вже у цей четвер, 12 березня, відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург – Шахтар. Початок гри запланований на 22:00.

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