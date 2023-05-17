У вівторок, 16 травня, першим фіналістом ЛЧ 2022/23 став Інтер, який переконливо розібрався з земляками із Мілана – 3:0 за сумою двох півфінальних матчів.

Інтер повторно переграв Мілан і вийшов у фінал Ліги чемпіонів – нервовий старт, впевнені голкіпери та клас "нерадзуррі"

Італійська команда фінішувала другою у квартеті B групового турніру, набравши 10 очок. Інтер пропустив на перше місце Баварію, але випередив Барселону та Вікторію. У плей-офф "нерадзуррі" по черзі пройшли Порту (1:0, 0:0), Бенфіку (2:0, 3:3) та Мілан (2:0, 1:0).

Для Інтера це 6-й фінал в історії клубу – міланський клуб тричі виграв трофей та двічі програв у вирішальному матчі. Востаннє "нерадзуррі" грали у фіналі Ліги чемпіонів в 2010 році – тоді команда Жозе Моурінью обіграла Баварію.

Другим фіналістом 17 травня став Манчестер Сіті. Команда Хосепа Гвардіоли розібралася з Реалом на Етіхаді, вибивши чинного переможця ЛЧ з турніру. Для "містян" це буде тільки другий фінал в історії клубу – у сезоні 2020/21 Ман Сіті програв Челсі (0:1).

Манчестер Сіті у групі фінішував першим, випередивши Борусію Д, Севілью та Копенгаген. У матчах "на виліт" команда Хосепа Гвардіоли переграла РБ Лейпциг (1:1, 7:0), Баварію (3:0, 1:1) і Реал (1:1, 4:0). У поточному розіграші Ліги чемпіонів "містяни" ще не зазнали жодної поразки.

Відповідно, фінальну пару ЛЧ склали Манчестер Сіті та Інтер. Такого фіналу в історії Кубка/Ліги чемпіонів ще не було. Номінальним господарем вирішального поєдинку буде англійський клуб.

Хосеп Гвардіола вийшов у свій 4-й фінал ЛЧ у статусі головного тренера. Востаннє Пеп, якого запрошували у Манчестер якраз заради перемоги в Лізі чемпіонів, вигравав цей трофей ще з Барселоною у 2011 році. Для Сімоне Індзагі це перший єврофінал у кар'єрі.

Фінал Ліги чемпіонів 2022/23 буде зіграний 10 червня у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка, який був відкритий у 2002 році та вміщує 75 тисяч уболівальників. Початок фінального матчу – о 22:00 за київським часом.

Манчестер Сіті вийшов у фінал Ліги чемпіонів, знищивши Реал у рідних стінах – Мадрид пропустив чотири голи