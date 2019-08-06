"Виселяйся з бази", – Мілевський розповів про конфлікт з Блохіним

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський розповів найбезглуздішу чутку про себе.

"Найбезглуздіша чутка про Артема Мілевського? Що зовсім п'яний прийшов на тренування. Це від Блохіна, який говорив: "П'яних людей я тренувати не буду". Ну як я п'яний? Ну так, ми посиділи з пацанами до другої або до третьої, а тренування о першій годині дня. Як ти можеш бути на ньому п'яним?

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У нас вже був якийсь дрібний конфлікт до того. Що мені йому було потрібно сказати? Я до того моменту з першою командою не працював, тренувався в дублі. Це було просто по-свинськи щодо мене. Ми ж разом сидимо з хлопцями, а крайнім роблять мене: "Не їдеш на збори. Ти не в першій команді".

Потім Блохін мені сказав: "Виселяйся з бази". Якого дідька, питається? Він що, її будував, ту базу, щоб мене виселяти? Я подзвонив Ігорю Суркісу: "Михайлович, ось така історія". – "Та годі, годі, живи ти на цій базі. Тільки помиріться якось". Але я людина з характером. І Блохін – людина з характером. Ніхто з нас кроків назустріч не зробив. Нехай. Такі ми люди. Я йому здоров'я бажаю.

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У мене основна претензія проста: внутрішній конфлікт виліз назовні. Так, Блохіна провокували на прес-конференціях, але він не стримався", – цитує Мілевського Оnliner.