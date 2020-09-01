Головний тренер Вереса Юрій Вірт запропонував перенести перший тур другого за силою дивізіону через ситуацію з COVID-19 у низці клубів.

"У нашій команді шестеро гравців, у яких діагностували коронавірус. У деяких інших клубах, знаю, ситуація набагато гірша. Те ж Прикарпаття може взагалі піти на 14-денний карантин, за ним, цілком можливо, підуть і інші. Як накажете в такому випадку грати? Команди вже у свідомо нерівних умовах. Та й, правду кажучи, буде дещо абсурдно починати новий сезон з половини ігор. Де і коли таке було?

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Моя думка: розумніше і логічніше перенести весь стартовий тур Першої ліги на інші терміни. Адже спочатку календар планувався під 18 учасників, з огляду на, що дві команди відсіялися, з'явилися так звані вікна.

Ось я і пропоную перший тур перенести на іншу дату і почати сезон з туру другого, чи то пак з 11 вересня. До того моменту і наш клуб, і інші пройдуть повторне тестування, дай бог, результати будуть негативними і ми з легким серцем зможе відкрити футбольний сезон", – сказав Вірт у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Верес за підсумками минулого сезону у Другій лізі отримав право на підвищення у класі і у першому турі Першої ліги повинен зустрітись з Оболонь-Бровар у гостях.

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