Вірт покинув Рух, пропрацювавши у клубі менше двох місяців

Юрій Вірт офіційно покинув посаду головного тренера винниківського Руха.

Матч 17-го туру Першої ліги України Рух – Оболонь-Бровар (0:3) став останнім поєдинком Вірта біля керма винниківського клубу.

Як повідомляє офіційний сайт Руха, термін дії контракту з фахівцем завершився і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

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"Хочу подякувати всім футболістам і президенту клубу Григорію Козловському за період, який я провів в клубі. На жаль, життя непередбачуване, тим більше – тренерське. З багатьох причин мені не вдалося втілити в життя все задумане. Однак у мене є бажання працювати далі, сподіваюся реалізувати всі свої ідеї та задуми в новому клубі", – прокоментував свою відставку Вірт.

Керівництво Руха обіцяє оголосити ім'я нового тренера до кінця тижня.

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