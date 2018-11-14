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Вірт покинув Рух, пропрацювавши у клубі менше двох місяців

15:35 1886 Читать на русском
Вірт покинув Рух, пропрацювавши у клубі менше двох місяців
Юрій Вірт / Фото з соцмереж

Юрій Вірт офіційно покинув посаду головного тренера винниківського Руха.

Матч 17-го туру Першої ліги України Рух – Оболонь-Бровар (0:3) став останнім поєдинком Вірта біля керма винниківського клубу.

Як повідомляє офіційний сайт Руха, термін дії контракту з фахівцем завершився і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

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"Хочу подякувати всім футболістам і президенту клубу Григорію Козловському за період, який я провів в клубі. На жаль, життя непередбачуване, тим більше – тренерське. З багатьох причин мені не вдалося втілити в життя все задумане. Однак у мене є бажання працювати далі, сподіваюся реалізувати всі свої ідеї та задуми в новому клубі", – прокоментував свою відставку Вірт.

Керівництво Руха обіцяє оголосити ім'я нового тренера до кінця тижня.

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Перша ліга17 турСтадіон ім. Б. Маркевича (Винники)

Рух Винники - Оболонь-Бровар: Неділя 11 листопада 2018

Рух Винники
Матч завершено
0 : 3
Оболонь-Бровар
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