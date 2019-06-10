Вільх'яльмссон попрощався з Чорноморцем, який вилетів у Першу лігу

Ісландський нападник Арні Вільх'яльмссон після оренди в Чорноморець повертається в Термаліку.

"Дякую всім від щирого серця. Моїм товаришам по команді, які стали близькими друзями, фанам Чорноморця, одеситам. Це були прекрасні кілька місяців. Дуже шкода, що не вдалося досягти бажаного результату.

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Ми показували свій найкращий футбол, але іноді речі складаються не так, як ми хочемо. Не знаю, яким буде майбутнє, але я знаю точно, що буду пишатися, що грав за цей чудовий клуб", – написав Вільх'яльмссон на своїй сторінці в Інстаграм.

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Нагадаємо, ісландський нападник перейшов у Чорноморець взимку цього року на правах оренди з польської Термаліки. Форвард зіграв за одеситів 12 матчів та забив 7 голів.