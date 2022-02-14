Можливе вторгнення Росії на територію України і запровадження воєнного стану ставить під загрозу проведення міжнародних спортивних заходів у нашій країні.

Якщо ситуація в Україні, викликана небезпекою повномасштабного вторгнення північного сусіда, найближчим часом погіршиться, старт весняної частини чемпіонату України можуть перенести, повідомляє Meta Ratings.

Матч Динамо проти Спортінга в Юнацькій лізі УЄФА може відбутися на нейтральній території – португальці побоюються війни

Раніше занепокоєння ситуацією висловив Спортінг, який став суперником Динамо в Юнацькій лізі УЄФА. Не виключено, що Союз європейських футбольних асоціацій вестиме з українським клубом діалог щодо того, щоб цей матч був перенесений до Львова або відбувся на нейтральному полі.

Крім того, УЄФА опрацьовує можливості для інших змін у календарі щодо домашніх міжнародних ігор українських клубів та збірних під егідою УЄФА, або вимагатиме від української сторони додаткових заходів безпеки.

Динамо U-19 – в 1/8 Юнацької ліги УЄФА: Київ вибив чемпіона Іспанії, кіпер "привіз" гол, але став героєм серії пенальті