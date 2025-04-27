"Можна розділити гру на два окремих тайми. Перший тайм був повністю провальний. Можливо, емоційно перегоріли, тому що готувались, були заряджені та бажання було. Але дуже великий брак і незрозумілі втрати, вони привели до пропущеного голу. Ми переговорили в роздягальні. У другому таймі хлопці вийшли, почали в інший футбол грати, створювати моменти, забили гол.

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Емоційний стан вже був на нашому боці. Відчувалось, що можемо дотиснути Рух. Знову робимо, як і в усіх останніх іграх, якісь подарунки супернику і це вирішує не в нашу користь результат. Втрачаємо очки, які нам потрібні, як ніколи.

Треба розібратись кожному в собі. Що ти зробив для команди, чого так виходить. Може переглянути своє ставлення до тренування, побуту. І тоді вже щось робити", – сказав Кучер на післяматчевій прес-конференції.

До слова, наразі "моряки" посідають передостаннє, 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ, в активі підопічних Олександра Кучера 18 очок після 26-ти турів.

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