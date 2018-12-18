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Віда стане фермером – екс-динамівець вирощуватиме чорних свиней

20:51 896 Читать на русском
Віда стане фермером – екс-динамівець вирощуватиме чорних свиней
Домагой Віда / Фото ФК Динамо

Екс-динамівець, а нині захисник Бешикташа Домагой Віда вже почав піклуватись про своє майбутнє та опановуватиме нову незвичну професію.

"Так, у мене буде ферма, яка скоро повинна відкритися. Одна місцева компанія вже зробила всю роботу, а також є люди, які будуть цим займатися на місцях. Будемо вирощувати місцевих чорних свиней.

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На даний момент поголів'я становить 200 тварин, проте в планах збільшити його до 500. У Хорватії є кілька ресторанів, які із задоволенням будуть купувати свіже м'ясо. Так що, думаю, це хороший бізнес", – цитує Віду хорватське видання 24Sata.

Нагадаємо, Віда тривалий час виступав за київське Динамо, а рік назад перейшов у турецький Бешикташ.

Теги
Динамо Динамо Туреччина Домагой Віда Домагой Віда Бешикташ Бешикташ
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